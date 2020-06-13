أمير القصيم يثمّن جهود الأجهزة الحكومية في مواصلة المشاريع والاحترازات

★ ★ ★ ★ ★

شدّد على أهمية تحقيق أكبر قدر من المنجزات وقال: الوضع يستلزم الحذر الشديد

ثمن الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا للطوارئ، جهود كافة الأجهزة الحكومية في المنطقة تجاه مواصلة تنفيذ المشاريع المعتمدة، وعدم توقف الأعمال بالمنطقة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لجائحة كورونا.

وقال: "ما قدمتْه القطاعات الحكومية بالمنطقة يعكس قدرة عالية في الأداء والتنفيذ، والمواجهة المهنية الفذّة تجاه التعامل مع الأزمات؛ حيث تحقّق الكثير من المنجزات خلال الفترة الماضية، ولا زال أمامهم الكثير من الأعمال ومتابعة وتحقيق أكبر قدر من المنجزات".

وأشاد أمير المنطقة بالأدوار التي لعبتها القطاعات الحكومية خلال فترة جائحة كورونا، وأسهمت في العديد من المنجزات، مبينًا أن تلك الجهود أثمرت العديد من المنجزات المحققة، مؤكدًا أن خطوة تنفيذ وإدارة الأعمال "عن بعد" في إمارة المنطقة وكافة القطاعات الحكومية فتحت آفاقًا عالية الأداء لخدمة المواطنين والمقيمين من خلال عدم تعطل الأعمال والخدمات.

وشدّد الأمير فيصل بن مشعل على أهمية مواصلة الأعمال ومتابعة وتحقيق أكبر قدر من المنجزات، وأن الوضع الآن يستلزم الحذر الشديد تجاه عودة التجمعات من خلال المستجدات الأخيرة للعودة للحياة الطبيعية، مبينًا أن تخفيف أوقات منع التجول لا يعني انحسار الخطر، بل للتأقلم مع الوضع الجديد عبر زيادة الوعي والتشدد في أخذ أقصى الاحتياطات الطبية والصحية والوقائية، سائلًا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.