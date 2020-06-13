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"الصحة" تنشر تقرير الحالات اليومي بدون أرقام

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أطلقت الصحة، اليوم السبت ، حملة توعوية شعارها #الرقم_التالي؛ بهدف حثّ أفراد المجتمع على الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تصدرها الصحة للوقاية من كوفيد-19.

وترتبط الحملة بالبيان الإحصائي اليومي الذي تنشره الصحة عن كورونا، حيث تتمحور فكرة الحملة على إخفاء أرقام الحالات اليومية، بحيث سيتم نشر التقرير (دون معلومات)، ويحتوي التقرير على رسالة توعوية مباشرة:

(نخاف عليك لا تكن #الرقم_التالي لمعرفة أرقام حالات كورونا اطلع على الموقع: https://covid19awareness.sa)

تأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود الصحة التوعوية وسعياً منها لتثقيف المجتمع بأهمية التصدي لجائحة كورونا؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وحتى لا يكونوا ضمن أرقام المصابين الذين تعلنهم الصحة في بيانها اليومي.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية