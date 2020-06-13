الكويت: 4 وفيات و514 إصابة جديدة بكورونا

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إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 25882 حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق صحيفة "القبس"، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية 514 حالة، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم.

وأضاف: من بين الحالات التي رصدت، 281 حالة لمواطنين كويتيين، و63 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و45 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و31 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، وبقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.

وأردف: من ضمن مجموع الحالات التي رصدت، جرى رصد 191 حالة في منطقة الفروانية الصحية، و115 حالة في منطقة الأحمدي الصحية، و100 حالة في منطقة الجهراء الصحية، 74 حالة في منطقة حولي الصحية، و34 حالة في منطقة العاصمة الصحية. أما عن المناطق السكنية والتي رصد فيها أكبر عدد للإصابات، فقال السند إنه تم رصد 36 حالة في منطقة الفروانية، و29 حالة في منطقة جليب الشيوخ، و17 حالة في منطقة العارضية، و17 حالة في منطقة صباح الناصر، و17 حالة في منطقة صباح السالم، و16 حالة في منطقة عبدالله المبارك، ل‫يصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت، والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 عدد 35466 حالة.

وتابع: بلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19‪ في دولة الكويت 25882 حالة، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 834 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أما فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فأوضح "السند" أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 176 حالة، مشيراً إلى أن المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19، وما زالت تتلقى الرعاية والمتابعة الطبية اللازمة 9295 حالة.

وقال: بخصوص مراكز الحجر الصحي المؤسسي، فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 47 حالة، منها 19 حالة لمواطنين كويتيين، و28 حالة لمقيمين من جنسيات مختلفة، وذلك بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية، والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس.

وأكد "السند" أن عدد المسحات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 2159، فيما جاوز المجموع الكلي لعدد الفحوصات حتى الآن 332288.

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