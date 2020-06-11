"مليشيات الشوارع" تفجّر عراكاً في البرلمان التركي.. ماذا يريد "أردوغان"؟!

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سيكون بإمكان 82 ألف شخص استخدام أسلحة نارية واعتراض أفراد لتدقيق هوياتهم

وافق البرلمان التركي في وقت مبكر من الخميس، على مشروع قانون مثير للجدل يعزز إلى حد كبير صلاحيات "حراس الأحياء"، بينما تتهم المعارضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسعي إلى إنشاء "مليشيات".

وقال البرلمان التركي على حسابه على "تويتر" إن "مشروع القانون حول حراس الأحياء تمت الموافقة عليه".

وبموجب النص، مُنح حراس الأحياء الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة.

ووفق "سكاي نيوز"، سيكون بإمكان حراس الأحياء الذين يبلغ عددهم حالياً 82 ألف شخص "حيازة واستخدام أسلحة نارية في حال الضرورة، واعتراض أفراد للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم".

وكانت هذه المؤسسة التي أنشئت قبل أكثر من قرن والمرتبطة بوزارة الداخلية التركية، تطورت بشكل كبير بعد محاولة انقلاب وقعت في يوليو 2016 ضد "أردوغان".

عراك في البرلمان

وأدّت دراسة النص في البرلمان التركي إلى نقاشات حادة، ووصل الأمر إلى عراك بالأيدي، خلال جلسة صاخبة الثلاثاء.

ويؤكد حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يقوده "أردوغان" وقدم هذا النص، أن القواعد الجديدة ستسمح للحراس بمساعدة قوات حفظ النظام بفاعلية أكبر، عبر إحباط محاولات سرقة ومنع وقوع اعتداءات في الشوارع.

لكن المعارضة تشتبه بأن "أردوغان" يسعى إلى إنشاء "جيش موال له"؛ بل ذهب البعض إلى رغبته في تشكيل "مليشيات في الشوارع".

وقال ماهر بولات النائب عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، الثلاثاء، إنهم "يستخدمون مؤسسة حراس الأحياء لإنشاء مليشيات. هناك مشكلة مرتبطة بالأمن في هذا البلد لذلك يجب تعزيز الشرطة والدرك".

أما النائب حقي سرحان أولوش من حزب الشعوب الديمقراطي القريب من الأكراد، فقد رأى أنه "عبر تعزيز الحراس، يوجدون الشروط لزيادة الضغط على المجتمع والإبقاء على السلطة وإضعاف دولة القانون بشكل أكبر".البرلمان التركي أردوغان