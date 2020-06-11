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بشرى للعالم.. شركة أمريكية تعلن موعد طرح دواء كورونا

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بشرى للعالم.. شركة أمريكية تعلن موعد طرح دواء كورونا بشرى للعالم.. شركة أمريكية تعلن موعد طرح دواء كورونا
بتقنية الأجسام المضادة وقد يُستخدم كلقاح للوقاية

بشرى للعالم.. شركة أمريكية تعلن موعد طرح دواء كورونا

قال الرئيس العلمي لشركة "إيلي ليلي" يوم الأربعاء: إن الشركة قد يكون لديها عقار مخصص لعلاج مرض كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومرخص باستخدامه بحلول سبتمبر إذا مضى كل شيء بشكل جيد فيما يتعلق بأي من العلاجين بالأجسام المضادة اللذين تختبرهما.

وأضاف دانييل سكوفرونسكي في مقابلة مع وكالة "رويترز"، أن "ليلي" تقوم أيضًا بدراسات ما قبل الاختبارات السريرية على علاج ثالث بالأجسام المضادة للمرض الذي يسببه المستجد؛ مشيرًا إلى أنه قد يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر في غضون أسابيع.

وبدأت الشركة بالفعل تجارب على البشر باثنين من العلاجات التجريبية.

وهذه العقاقير تنتمي إلى فئة من أدوية التكنولوجيا الحيوية يطلق عليها الأجسام المضادة أحادية المنشأ، وتستخدم على نطاق واسع في علاج السرطان والتهاب المفاصل الحاد وحالات أخرى كثيرة.

وفي حالة تطوير عقار يعتمد على الأجسام المضادة أحادية المنشأ لعلاج كوفيد-19؛ فإنه سيكون على الأرجح أكثر فاعلية من العقاقير الجاري تجريبها حاليًا في علاج المرض.

وقال سكوفرونسكي: إن هذه العلاجات، والتي قد تستخدم أيضًا للوقاية من الإصابة بالمرض، قد تتفوق على لقاح للاستخدام الواسع كعلاج لكوفيد-19 إذا أثبتت فاعلية.

ومن غير المرجح أن تكون لقاحات فيروس كورونا، التي يجري تطويرها واختبارها بسرعة غير مسبوقة، متاحة قبل نهاية العام في أفضل الأحوال.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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