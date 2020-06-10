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9 إصابات في حادث تصادم مركبتَيْن على طريق الشفا بالطائف

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باشرت الواقعة 6 فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمحافظة

9 إصابات في حادث تصادم مركبتَيْن على طريق الشفا بالطائف

تسبَّب تصادم بين مركبتين أمس الأربعاء على طريق الشفا بالطائف في وقوع تسع إصابات، باشرتها الفِرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة، وذلك بعد ورود بلاغ إلى غرفة عمليات منطقة مكة المكرمة.

وتفصيلاً، أوضح شادي بن عابد الثبيني، المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ؛ وقامت بتوجيه ست فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري.

وأضاف: عند وصول أول فرقة للموقع اتضح أن الحادث خلّف وراءه تسع إصابات متنوعة ما بين بسيطة ومتوسطة؛ فتم تقديم الخدمة الطبية الطارئة لهم، ونقل ست إصابات منها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، وعلاج ثلاث حالات بالموقع دون الحاجة لنقلها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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