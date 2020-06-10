"زاهب" يطلق برنامج تجربة عميل جديدة لتلبية احتياجات عملائِه بالمملكة

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تواكب متطلبات السوق في ظلِّ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

أطلق تطبيق "زاهب zaheb" لتوصيل طلبات المطاعم والسوبرماركت والصيدليات؛ إصداره الجديد عبر نظامي ios وأندرويد؛ بهدف تقديم تجربة عملاء تعد الأفضل من نوعها على مستوى تطبيقات التوصيل.

وفي التفاصيل، أشارت إدارة زاهب العُليا إلى أنها تعمل على تقديم تجربة عملاء جديدة في السوق اللوجستي لتطبيقات التوصيل؛ وتقديم أفضل أسعار التوصيل ومواكبة احتياجات السوق في ظلِّ الظروف الراهنة الاحترازية لفايروس كورونا.

وأوضحت أن التطبيق يعمل بمختلف مناطق ومحافظات المملكة ويمكن للمستخدم أن يسجّل به من خلال رقمه الخاص أو حسابه في Gmail Google أو عبر حساب الفيسبوك بالإضافة إلى حساب Apple؛ كما أن التطبيق يمكّن عملاءه من الدفع عبر مختلف الوسائل مثل مدى وفيزا وماستركارد.

يذكر أن تطبيق زاهب أحد التطبيقات السعودية المُرخّصة من قِبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كما تعمل إدارته على تقديم خدمات تقنيّة مرنة تلبي تطلعات مستخدميه وعملائه الجدد.