قبيلة "عمر المختار": "أردوغان" المختل وصاحب الدعارة يرتكب انتهاكات ترتقي إلى جرائم حرب

★ ★ ★ ★ ★

قالت في بيان: نسخِّر إمكاناتنا كافة لطرد الغزاة الأتراك من ليبيا

أصدر مجلس حكماء منطقة بئر الأشهب، مسقط رأس المجاهد الليبي عمر المختار، بيانًا ردًّا على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أكد إصراره على دعم حكومة فائز السراج، ومواصلة التدخل عسكريًّا في ليبيا.

ونص البيان على أن "قبيلة المنفة تترقب ما يحدث في ليبيا من انتهاكات صارخة، وجرائم ترتقي إلى جرائم حرب على يد رئيس تركيا وقائد الغزو التركي أردوغان"، ردًّا على ما صرح به اليوم الثلاثاء بـ"مواصلته تقديم الدعم لأحفاد عمر المختار في حربهم ضد الوافدين إلى البلاد من كل حدب وصوب"، وفق تعبيره.

وقالت القبيلة في بيان انتشر على "تويتر": "إننا أبناء القبيلة نستنكر بأشد العبارات تصريحات أردوغان، خاصة أن طائرات تركيا هي من تقتل أحفاد المجاهد العربي المسلم عمر المختار، الذي لا يليق بمقامه أن يأتي على لسان هذا الشخص المختل محلل الدعارة والانحلال والفجور".

كما أبدى أبناء قبيلة "المنفة" استغرابهم من جرأة أردوغان على الإدلاء بهذه التصريحات "خاصة أن الرئيس التركي هو من يرسل آلاف المرتزقة والإرهابيين الأجانب للقتال في ليبيا؛ لأنه لم يجد أحدًا من أحفاد عمر المختار الذي يذكره اليوم مستعدًّا للقتال لأجله، ولأجل مشروعه الظلامي في المنطقة".

وقال بيان أبناء قبيلة "المنفة": "إننا نسخّر إمكانياتنا كافة من رجال وعتاد لطرد الغزاة الأتراك من ليبيا كما فعل أجدادنا من قبل، ولن يجد الغزاة إلا الموت الذي سنلاحقهم به في كل شبر من هذه الأرض الطاهرة".

وكان أردوغان قد قال أمس الثلاثاء إنه سيستمر في دعم حكومة السراج في طرابلس عسكريًّا، وذلك على الرغم من "إعلان القاهرة"، وهي المبادرة التي تم إعلانها بالعاصمة المصرية للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية، وحازت دعمًا دوليًّا واسعًا.

وقال "أردوغان" في مؤتمر صحفي: "الدعم سيستمر لحكومة الوفاق على جميع الأصعدة، بما في ذلك عسكريًّا. سنبذل قصارى جهدنا لدعمها".