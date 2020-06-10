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التعاون: شكرًا "ماتشادو" .. نتمنى لك التوفيق والنجاح مستقبلاً

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التعاون: شكرًا "ماتشادو" .. نتمنى لك التوفيق والنجاح مستقبلاً التعاون: شكرًا "ماتشادو" .. نتمنى لك التوفيق والنجاح مستقبلاً
بعد علاقة دامت 5 سنوات

التعاون: شكرًا

أعلن نادي التعاون ، اليوم الأربعاء رسميًا إنهاء علاقته بالبرتغالي ريكاردو ماتشادو مدافع الفريق الكروي الأول بعدما قضى خمس سنوات مرتديًا قميص النادي القصيمي.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها "قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للاعب البرتغالي "ريكاردو ماتشادو" نظير الـ 5 مواسم التي مثل فيها النادي، موكدةً أنه من خيرة اللاعبين خلقًا وأداءً متمنية له التوفيق والنجاح مستقبلاً.

وانضم ماتشادو صاحب الـ31 عامًا لصفوف فريق التعاون في يوليو 2015 قادمًا من دينامو بوخارست الروماني، بعقد يمتد حتى يوليو 2017، قبل أن يقوم بتجديد عقده حتى يونيو 2020.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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