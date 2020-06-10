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عجلة الدوري الإسباني تنطلق من جديد بديربي الأندلس.. غدًا

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بعد التوقُّف ثلاثةَ أشهر بسبب .. بدون جمهور

عجلة الدوري الإسباني تنطلق من جديد بديربي الأندلس.. غدًا

تنطلق غدًا الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمواجهة فريقي إشبيلية وريال بيتيس في "ديربي الأندلس" بعد توقف المسابقة المعلقة منذ قرابة ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان الديربي مقرراً في 15 مارس الماضي على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، بَيْدَ أن تفشّي فيروس "كوفيد-19" حال دون ذلك، وانتظر الفريقان قرابة ثلاثة أشهر ليتواجها على الملعب ذاته ولكن هذه المرة بدون جمهور.

ويكتسي الديربي أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين بالنظر إلى الندية الكبيرة بينهما منذ زمن بعيد.

ويدخل الفريقان مباراة الغد بدافع واحد؛ وهو حجز إحدى البطاقات المؤهلة إلى المسابقتين القاريتين (دوري الأبطال والدوري الأوروبي).

وتستكمل الجولة بعد غدٍ الجمعة بمباراتي غرناطة مع خيتافي، وفالنسيا مع ليفانتي، فيما يلتقي السبت إسبانيول مع ألافيس، وسلتا فيغو مع فيارال، وليغانيس مع بلد الوليد، على أن تختتم الجولة يوم الأحد المقبل بلقاءات أتلتيك بلباو مع أتلتيكو مدريد، وريال مدريد مع إيبار، وريال سوسييداد مع اوساسونا.

عجلة الدوري الإسباني تنطلق من جديد بديربي الأندلس.. غدًا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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