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"إغاثي" الملك يسلّم 50 طنًّا من التمور هدية لبوركينا فاسو

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ضمن البرامج التي تقدمها حكومة المملكة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول؛ 50 طنًّا من التمور هدية من المملكة العربية لجمهورية بوركينا فاسو.

قام بتسليم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي، لوزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة هيلين ماري لورنس البودو، في مقر سفارة المملكة بالعاصمة واغادوغو.

ووجهت الوزيرة هيلين البودو شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين؛ على ما يقدمانه من جهود في سبيل العمل الإنساني لإيصال المساعدات للمحتاجين في بلادها، منوهة إلى العلاقات المتميزة والوطيدة التي تجمع بين المملكة وبوركينا فاسو.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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