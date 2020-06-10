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المرصد الوطني للعمل: ارتفاع التوطين في القطاع الخاص إلى 20.37%

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في الربع الأول من 2020.. والمنطقة الشرقية المرتبة الأولى بـ24.01%

المرصد الوطني للعمل: ارتفاع التوطين في القطاع الخاص إلى 20.37%

أعلن المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري "2020" إلى 20.37% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، مقارنة بـ 20.21% من الربع نفسه من 2019، و18.61% في 2018، و16.46% في 2017، و16.79% في 2016، و17.14% في 2015، و15.63% في 2014.

وقال المرصد: عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الأول من هذا العام 1.712.571 مشتركاً من إجمالي المشتركين، من بينهم 66.78% من الذكور، و33.22% إناث.

وأضاف: حققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 24.01%، ثم الرياض بنسبة 20.72%، ثم منطقة مكة المكرمة 20.46%، ثم المدينة المنورة 18.14%، وعسير بمعدل 15.98%.

وأردف المرصد: كانت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أعلى الأنشطة الاقتصادية تحقيقاً للتوطين الوظيفي بمعدل 83.01% من العاملين في القطاع، تلتها أنشطة المنظمات الدولية 70.71%، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 61.95%، فالتعليم بمعدل 52.86%، ونشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 48.81%.

وتتجسد الأهداف الاستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل NLO.sa ومؤشرات سوق العمل السعودي، في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة، في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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