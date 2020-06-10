أخبار عاجلة

خلال أسبوع.. مصادرة أكثر من 600 كجم خضراوات وفواكه بـ"معابدة مكة" -
الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم -
"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض -
نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري" -
مواطنة بجدة تكشف تعرُّضها لاحتيال من "حساب" يوهم النساء برخص قيادة دون تدريب -
الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية -
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم الخرج" يطلق مسابقة القصائد والإنشاد.. وهذه الشروط والجوائز

Print
مستهدفًا طلاب التعليم العام لتعزيز واكتشاف مواهبهم

أطلق النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الخرج، مسابقة في القصيد والإنشاد، مستهدفاً طلاب التعليم العام لتعزيز واكتشاف مواهبهم، على أن ينال الفائزون جوائز مالية بقيمة 25 ألف ريال.

وتتضمّن المسابقة عدة شروط وضوابط هي: أن تكون مدة المشاركة في النشيد الفردي خمس دقائق (مقطع واحد)، ويسمح بإدراج الموال، ولا تزيد عدد الأبيات في الإلقاء الشعري الفردي على 10 أبيات، كما يفضل أن يكون الموضوع وطنيًّا أو ذا مضمون اجتماعي أو تربوي هادف.

وحدّد المنظمون التقييم عبر zoom، وكذلك آلية وتقييم مشاركة الطالب في الإلقاء الشعري الفردي وفق عدد من المعايير والشروط؛ منها اختبار النص والحفظ وسلامة اللغة والنطق والإحساس بالمعنى والإشارات والإيماءات والوقفات والثقة بالنفس والالتزام بالوقت والتلوين الصوتي والأثر التربوي.

وأشاروا إلى أنه يتم تقييم مسابقة الطالب في الإنشاد وفقاً للنص والحفظ وجماليات الأداء واللحن والثقة بالنفس والإحساس بالمعنى، وكذلك طبقة الصوت، على أن يتم إرسال أسماء الراغبين في المشاركة عبر البريد الإلكتروني: (divi65@kharjedu.gov.sa) قبل تاريخ 29 / 10 / 1441هـ، مدون فيها الاسم والمدرسة، ورقم الجوال ونص المشاركة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خلال أسبوع.. مصادرة أكثر من 600 كجم خضراوات وفواكه بـ"معابدة مكة"

خلال أسبوع.. مصادرة أكثر من 600 كجم خضراوات وفواكه بـ"معابدة مكة"

الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم

الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم

"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض

"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض

نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري"

نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري"

شبكة عيون الإخبارية