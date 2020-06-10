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تشكر بريطانيا على إرسال قوات ومنظومات دفاعية

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السعودية تشكر بريطانيا على إرسال قوات ومنظومات دفاعية تشكر بريطانيا على إرسال قوات ومنظومات دفاعية

مصراوي Masrawy

03:48 ص الأربعاء 10 يونيو 2020

توجه نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إلى بريطانيا بالشكر لإرسالها قوات ومنظومات دفاعية عسكرية إلى المملكة، وفق ما نقلت وكالة "سي إن إن" الأمريكية.

وكشف الأمير خالد بن سلمان، عبر "تويتر"، أنه أجرى اتصالات هاتفيًا مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، وبحث التعاون الثنائي بين البلدين في المجال العسكري.

وقال نائب وزير الدفاع السعودي إنه نقل شكر الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى للحكومة البريطانية "على إرسالها لقواتٍ ومنظوماتٍ دفاعية إلى المملكة؛ من أجل تحقيق الشراكة الاستراتيجية وحفظ الأمن الإقليمي، ومواجهة كل ما يهدد مصالح بلدينا الصديقين".

ومطلع مايو الماضي، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة ستقلص حجم قواتها في وستسحب 4 بطاريات صواريخ من طراز باتريوت.

وفي وقت لاحق، قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية إن ما سيجري مجرد أعمال روتينية في إدارة قواتها، مؤكدين استمرار التعاون مع السعودية والعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية.​

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