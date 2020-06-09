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وزير الشؤون الإسلامية يواسي أسرة المؤذن "العنزي" الذي وافته المنية بسبب كورونا

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وزير الشؤون الإسلامية يواسي أسرة المؤذن "العنزي" الذي وافته المنية بسبب كورونا وزير الشؤون الإسلامية يواسي أسرة المؤذن "العنزي" الذي وافته المنية بسبب كورونا
"المشيقح" نقل تعازي "آل الشيخ" ودعاءه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان

وزير الشؤون الإسلامية يواسي أسرة المؤذن

واسى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أسرة مؤذن مسجد صالح الفريجة بحي النظيم بشرق الرياض، الشيخ سالم مشوط العنزي، الذي وافته المنية يوم أمس بسبب .

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ سامي بن سليمان المشيقح، نقل خلاله تعازي ومواساة الوزير آل الشيخ الحارة ودعاءه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان، راجيًا من الله أن يجعل ما أصابه كفارة لذنوبه ورفعة في درجاته، وأن يجعله من الشهداء.

من جانب آخر، شكر نايف بن سالم العنزي ابن المتوفى الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على مواساته له ولأسرته، وما عبّر به من مشاعر صادقة غير مستغربة منه، مؤكدًا أن لهذه التعزية والمواساة أثرًا بالغًا في نفسه وأسرته، سائلاً الله له وكل منسوبي فرع الوزارة بمنطقة الرياض، التوفيق والإعانة وألا يريهم مكروهًا وأن يصرف عن بلادنا الوباء والبلاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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