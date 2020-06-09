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"صحة الجوف" تنفذ 1789 جولة تفتيش على المجمعات الخاصة والصيدليات

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للتأكد من الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى وتوفير جميع الاشتراطات الصحية

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة الالتزام، جولات رقابية على القطاع الصحي بالمنطقة لمراقبة تطبيقها لبروتوكول العمل، وتنفيذها للإجراءات الاحترازية للوقاية من المستجد.

وفي التفاصيل، أوضحت صحة الجوف أن الجولات التي بلغ عددها 1789، تهدف إلى التأكد من الالتزام بسياسات وإجراءات مكافحة العدوى، وتوفير جميع الاشتراطات الصحية ووسائل السلامة بالمجمعات الصحية الخاصة، والتأكد من صلاحية الأدوية الموجودة في الصيدليات، وكذلك عدد المجموعات الدوائية الأساسية الواجب توفرها في الصيدليات.

وشملت الجولات المحاجر الصحية، المستشفيات الحكومية لقياس الالتزام، مراكز غسيل الكلى، المجمعات الخاصة والعامة، الصيدليات لتوفر الكمامات والمعقمات.

يأتي ذلك ضمن سلسلة إجراءات مشددة تقوم بها صحة الجوف لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبيّنت أن الجولات الميدانية مستمرة للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة المجتمع وتلافي أي ملاحظات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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