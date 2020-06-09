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جامعة أم القرى: لم نتأخر في تسليم وثائق التخرج.. أرسلناها إلكترونياً ويمكن تقديمها لأي جهة

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جامعة أم القرى: لم نتأخر في تسليم وثائق التخرج.. أرسلناها إلكترونياً ويمكن تقديمها لأي جهة جامعة أم القرى: لم نتأخر في تسليم وثائق التخرج.. أرسلناها إلكترونياً ويمكن تقديمها لأي جهة
قالت إنه سيتم إرسالها للخريجين والخريجات عبر البريد السعودي فور الانتهاء من طباعتها

جامعة أم القرى: لم نتأخر في تسليم وثائق التخرج.. أرسلناها إلكترونياً ويمكن تقديمها لأي جهة

قالت جامعة أم القرى بمكة المكرمة، إنها لم تتأخر في تسليم خريجي وخريجات الجامعة وثائق التخرج، مؤكدة أنها حريصة على مصلحتهم، وأنه تم إرسال وثائق التخرج لكافة الطلاب والطالبات الخريجين والخريجات إلكترونياً، مفيدة بأنها معتمدة ويمكن تقديمها لأي جهة.

وقال المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور عثمان قزاز في تصريح خاص لـ"سبق" إن "الجامعة لم تتأخر في تسليم أعزائنا خريجي وخريجات الجامعة وثائق التخرج، وهي حريصة على مصلحتهم، وتم إرسال وثائق التخرج لكافة الطلاب والطالبات الخريجين والخريجات إلكترونياً، وهي في الوقت الحالي معتمدة ويمكن تقديمها لأي جهة".

وأضاف: "في ظروف جائحة كورونا وتعليق العمل والحضور للمؤسسات الحكومية، فقد عملت مطابع الجامعة على طباعة النماذج الورقية للوثائق والسجلات الأكاديمية، وتعمل عمادة القبول والتسجيل على طباعة المحتوى خلال هذا الأسبوع، وسيتم إرسالها للخريجين والخريجات من خلال البريد السعودي فور الانتهاء من طباعتها".

وكان عدد من خريجي الجامعة اشتكوا من تأخر الجامعة في تسليم الوثائق، مؤكدين أن عدداً من القطاعات الحكومية أعلنت عن وظائفها، بالإضافة إلى الكليات العسكرية التي ستفتح أبوابها لاستقبال الخريجين، بينما هم لايزالون ينتظرون الوثائق الأصلية!

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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