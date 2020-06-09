أخبار عاجلة

الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية -
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة -
مقطع مؤثر.. أول مكالمة بين المعتقل "الدوسري" ووالدته منذ 9 سنوات -
"الصحة": على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال ومن تظهر عليهم أعراض عدم الذهاب للمسجد -
الاردن : القبض على شاب وفتاة اجنبيين ظهرا يحملا السلاح خلال فيديو -
البنك الدولي يتوقع تعافيا للاقتصاد الأردني في 2021 بعد تراجع للعام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الإريارني": المليشيا الحوثية تقوم بابتزاز ونهب منظم للقطاع الصحي الخاص

Print
"الإريارني": المليشيا الحوثية تقوم بابتزاز ونهب منظم للقطاع الصحي الخاص "الإريارني": المليشيا الحوثية تقوم بابتزاز ونهب منظم للقطاع الصحي الخاص
قال إنها دمرت المستشفيات الحكومية لتصبح عاجزة عن مواجهة كورونا والأوبئة

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن عمليات نهب وابتزاز منظم تمارسه المليشيا الحوثية على القطاع الصحي الخاص باسم المجهود الحربي.

وفي التفاصيل، قال وزير الإعلام اليمني في تصريح صحفي نقلتهُ وكالة الأنباء اليمنية "سبأ": إن عشرات الشكاوى والبلاغات من الأطباء في مناطق سيطرة مرتزقة طهران (المليشيا الحوثية) تؤكد فرض المليشيا ضرائب إضافية على ملاك المستشفيات والعيادات الخاصة والعاملين في القطاع الصحي الخاص، وابتزازهم والتضييق عليهم وارتفاع فاتورة المرضى الذين يعانون ظروفاً معيشية صعبة.

وأضاف الوزير "الإرياني": أن ‏المليشيا الحوثية وبعد أن دمرت القطاع الصحي الحكومي وأوصلته لمرحلة العجز عن مواجهة تفشي الفيروسات والأوبئة، ونهبت المساعدات الطبية، اتجهت لفرض ضرائب إضافية على المستشفيات والعيادات الخاصة وشركات ومخازن الأدوية، بحجة المجهود الحربي، غير آبهة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين".

وأكد أن ‏هذه الممارسات تشمل إمعان حوثي في قتل اليمنيين وتدمير القطاع الصحي والحيلولة دون قيامه بأداء دوره كخط دفاعي في مواجهة تفشي الفيروسات والأوبئة، بعد أن أنشأت المليشيا مستشفيات ومحاجر خاصة لقياداتها وعناصرها مزودة بأحدث التجهيزات الطبية والأدوية تاركة باقي اليمنيين يواجهون مصيرهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام

"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام

"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة"

"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة"

القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة

القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية