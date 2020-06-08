أخبار عاجلة

المغرب تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا -
بالفيديو من سبت العلاية.. جمال غابات "شيبانة" يصطدم بنفايات المتنزهين -
الفيفا يجيز تمديد فترة الانتقالات حتى ختام موسم 2020 -
وفاة أول مؤذن بالمملكة بـ"كورونا".. وهذا سبب طلبه من ابنته أن تصوره وهو يؤذن -
"ردود الرموز التعبيرية".. "تويتر" تتحول تدريجيًا إلى نسخة "مقلدة" من فيسبوك -
المملكة تستعرض منجزاتها في مؤتمر التجارة والتنمية حول العلم والتكنولوجيا -
الشرقية.. تسجيل 814 إصابة بـ"كورونا" و5 وفيات و666 حالة تعافٍ -
عن بعد.. لجنة إصلاح ذات البين بالخفجي تعقد اجتماعها الثاني برئاسة المحافظ -
لاعب الهلال "جيوفينكو" يؤازر زميله لاعب يوفنتوس الإيطالي -
إعادة ضخ 17 ألف م3 من المياه المحلاة لـ"الخرمة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المدفعية اليمنية تستهدف مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي بجبهة نهم

Print
المدفعية اليمنية تستهدف مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي بجبهة نهم المدفعية اليمنية تستهدف مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي بجبهة نهم
أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف الانقلابيين وتدمير آليات قتالية

المدفعية اليمنية تستهدف مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي بجبهة نهم

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، الاثنين، مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وفي التفاصيل، أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بأن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في صفوف الميليشيا، علاوة على تدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها.

وفي السياق ذاته, أسقط الجيش الوطني اليمني صباح اليوم، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي في الجبهة ذاتها.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات من الجيش اليمني كانت قد حررت السبت الماضي, مواقع ( الدخيل، العلق، الرماة ، صفراء، شنان، الأغر، والدشوش) في منطقة نجد العتق، بمديرية نهم بالعاصمة، خلال معارك تكبدت خلالها الميليشيا خسائر كبيرة في العدد والعدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المغرب تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا

المغرب تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا

بالفيديو من سبت العلاية.. جمال غابات "شيبانة" يصطدم بنفايات المتنزهين

بالفيديو من سبت العلاية.. جمال غابات "شيبانة" يصطدم بنفايات المتنزهين

الفيفا يجيز تمديد فترة الانتقالات حتى ختام موسم 2020

الفيفا يجيز تمديد فترة الانتقالات حتى ختام موسم 2020

وفاة أول مؤذن بالمملكة بـ"كورونا".. وهذا سبب طلبه من ابنته أن تصوره وهو يؤذن

وفاة أول مؤذن بالمملكة بـ"كورونا".. وهذا سبب طلبه من ابنته أن تصوره وهو يؤذن

شبكة عيون الإخبارية