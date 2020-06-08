أخبار عاجلة

المغرب تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا -
بالفيديو من سبت العلاية.. جمال غابات "شيبانة" يصطدم بنفايات المتنزهين -
الفيفا يجيز تمديد فترة الانتقالات حتى ختام موسم 2020 -
وفاة أول مؤذن بالمملكة بـ"كورونا".. وهذا سبب طلبه من ابنته أن تصوره وهو يؤذن -
"ردود الرموز التعبيرية".. "تويتر" تتحول تدريجيًا إلى نسخة "مقلدة" من فيسبوك -
المملكة تستعرض منجزاتها في مؤتمر التجارة والتنمية حول العلم والتكنولوجيا -
الشرقية.. تسجيل 814 إصابة بـ"كورونا" و5 وفيات و666 حالة تعافٍ -
عن بعد.. لجنة إصلاح ذات البين بالخفجي تعقد اجتماعها الثاني برئاسة المحافظ -
لاعب الهلال "جيوفينكو" يؤازر زميله لاعب يوفنتوس الإيطالي -
إعادة ضخ 17 ألف م3 من المياه المحلاة لـ"الخرمة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. "الصحة" تنشر عن مصاب ثلاثيني بكورونا يرقد في حالة خطرة

Print
شاهد.. "الصحة" تنشر فيديو عن مصاب ثلاثيني بكورونا يرقد في حالة خطرة شاهد.. "الصحة" تنشر عن مصاب ثلاثيني بكورونا يرقد في حالة خطرة
نُقلت له العدوى من صديق بالاستراحة ونقلها إلى أصدقائه وأهله

شاهد..

نشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بتويتر ‪@SaudiMOH مقطع توعويًّا ضمن وسم "#نعود_بحذر"، نبهت من خلاله إلى خطورة التجمعات التي تتعدى المصاب نفسه؛ لتنتقل العدوى إلى أهله، وكل من حوله. مشددة على الالتزام بالتعليمات الصحية، والحرص على إبقاء مسافة آمنة بينك وبين الآخرين.

وقال باسل المعبدي، مشرف تمريض بأقسام العناية المركزة في الفيديو: "المصاب في الثلاثينيات من عمره، وانتقلت له العدوى من أحد أصدقائه في الاستراحة، وبعدها نقلها لأهله في المنزل، ثم نقلها إلى أصدقائه في استراحة أخرى، ووصلت إلينا حالته الصحية، وهي في أعلى درجات الخطورة، وغير مستقرة، ويرقد في حالة حرجة على الأجهزة التي تدعم العلامات الحيوية للمريض!".

وحذر في هذا الصدد من خطورة المرض، وسرعة انتقاله بين الناس، مشددًا على أهمية التباعد الاجتماعي، والالتزام بالتعليمات والسلوكيات والإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي هذا الوباء.

وأكد أن عزيمتهم بوصفهم ممارسين صحيين لم تضعف، بل تزداد قوة يومًا بعد آخر، رغم تزايد أعداد الحالات والتعب الذي يواجهونه بسبب ذلك.

وشدَّد على أن همهم وهدفهم الأول هو عودة جميع المرضى لمنازلهم وأهاليهم سالمين معافين وهم بصحة جيدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو من سبت العلاية.. جمال غابات "شيبانة" يصطدم بنفايات المتنزهين

بالفيديو من سبت العلاية.. جمال غابات "شيبانة" يصطدم بنفايات المتنزهين

إسرائيل تصنع طائرة مسيرة للتجسس ثلاثية الأبعاد… بالفيديو

إسرائيل تصنع طائرة مسيرة للتجسس ثلاثية الأبعاد… بالفيديو

فيديو مؤثر .. متماثل للشفاء من كورونا: ولدت من جديد

فيديو مؤثر .. متماثل للشفاء من كورونا: ولدت من جديد

قصوا الراتب يا عبد .. فيديو يرصد عراقيًا ينعى راتبه بعد استقطاع جزء منه

قصوا الراتب يا عبد .. فيديو يرصد عراقيًا ينعى راتبه بعد استقطاع جزء منه

شبكة عيون الإخبارية