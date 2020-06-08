1239 حالة نشطة في المدينة المنورة ومحافظاتها

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سجلت المدينة المنورة اليوم 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الحالات منذ بداية الجائحة 10492 حالة، تعافى منها 9192 حالة ولله الحمد بنسبة 87,61 %، فيما توفي 61 شخصًا، رحمهم الله، وما زالت 1239 حالة نشطة بنسبة تقدر بـ 11,81%.

كما تحتضن محافظات المدينة المنورة 161 حالة نشطة توزعت على سبع محافظات ومركز، وذلك من مجموع عدد الحالات التي سجلتها والبالغة 611 حالة، توفيت منها حالتان، فيما تعافت 448 حالة ولله الحمد، لتتصدر محافظتا ينبع ووادي الفرع عدد الحالات المسجلة.

يُذكر أن وزارة الصحة سجلت اليوم 3369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وتسجيل 34 حالة وفاة، رحمهم الله، وتسجيل 1707 حالات تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 74,524 حالة ولله الحمد.فيروس كورونا الجديد