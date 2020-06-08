بالفيديو.. جبل ينهار على منزل ومركبة برجال ألمع والأسرة تنجو بأعجوبة

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حادث باشره "المدني" ووجّه بالإخلاء.. أضرار ومحضر دون تأمين مركز إيواء

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة رجال ألمع، أمس، في انهيار جبل على منزل ومركبة بقرية ريم؛ مما ألحق خسائر مادية كبيرة.

وفي التفاصيل، قال المواطن يوسف بن محمد عسيري: "فوجئت مغرب أمس بانهيار الجبل المجاور لمنزلي بفعل الأمطار الغزيرة، لتنجو أسرتي بأعجوبة.

وتسبب الانهيار -وفق قوله- في إتلاف إحدى السيارات وإلحاق بعض الأضرار والتشققات بالمنزل".

وأضاف: "حضر الدفاع المدني وعاين المكان، وحصر الأضرار، وأعد المحضر اللازم، وطلب منا إخلاء المنزل دون أن يتم تأمين مركز إيواء لنا".

وكانت المحافظة قد شهدت أمطارًا غزيرة نتج عنها بعض الانهيارات والأضرار بعدد من المواقع.