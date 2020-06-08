أخبار عاجلة

"هوك": لن نسمح بتدفُّق الأسلحة على إيران وسنمدّد الحظر المفروض عليها -
تعرف على طرق التعامل مع مقدمي الخدمات المنزلية من العمالة -
جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل -
أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني -
المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر -
الصحة تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ من كورونا بالبلازما -
"زين" تستعرض مميزات تطبيقات 5G في الرعاية الصحية والتعليم والعمل عن بُعد -
العراق.. تسجيل 1261 إصابة جديدة بكورونا و31 حالة وفاة -
فرع "الإسلامية" بمكة يضيف 524 مسجدًا لصلاة الجمعة بالمحافظات -
رحيل المفكر المصري حامد طاهر بعد إصابته بـ"كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"البوارح" تستمر.. "المسند" عن طقس اليوم: غبار وسحب وخلايا بهذه المناطق

Print
"البوارح" تستمر.. "المسند" عن طقس اليوم: غبار وسحب وخلايا بهذه المناطق "البوارح" تستمر.. "المسند" عن طقس اليوم: غبار وسحب وخلايا بهذه المناطق
قال: نشاطها وهي "الشمالية الحارة والجافة" يشمل معظم حوض الخليج العربي

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم الإثنين، أن يستمر نشاط رياح البوارح الشمالية الحارة والجافة على المنطقة الشرقية ومعظم حوض الخليج العربي، وقد تثير الغبار في فترة النهار.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الإثنين، متوقع أن تستمر تشكيلات السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة وقد تمتد حتى #الطائف.

وتابع: "متوقع أن تتشكّل السحب المتفرقة على أجزاءٍ من مناطق #مكة #المدينة #حائل #الرياض #القصيم والتي قد يتشكّل منها خلايا صغيرة ممطرة".الدكتور عبدالله المسند طقس اليوم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"هوك": لن نسمح بتدفُّق الأسلحة على إيران وسنمدّد الحظر المفروض عليها

"هوك": لن نسمح بتدفُّق الأسلحة على إيران وسنمدّد الحظر المفروض عليها

تعرف على طرق التعامل مع مقدمي الخدمات المنزلية من العمالة

تعرف على طرق التعامل مع مقدمي الخدمات المنزلية من العمالة

جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل

جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل

أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني

أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني

شبكة عيون الإخبارية