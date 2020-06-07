جوجل تطلق Currents لتحل محل +Google

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أطلقت شركة جوجل منصة (Google Currents) لتحل محل منصتها المغلقة (+Google)، وبعد أكثر من عام من وجودها في المرحلة التجريبية، فمن المفترض وصول منصة (Google Currents) – التي تعد بحد ذاتها علامة تجارية مجددة لتطبيق (Google News) – في 6 يوليو، لكن لأعضاء (G Suite) فقط.

وكانت منصة (+Google) قد أغلقت أبوابها في شهر أبريل الماضي بعد فترة طويلة من الخمول، لكن جوجل رفضت ترك شبكتها الاجتماعية تموت كليًا، وبدلاً من ذلك، فقد أعادت تسميتها على أنها (Google Currents) وأعطتها منحى مؤسساتي.

وتشبه (Google Currents) إلى حد كبير (+Google)، لكن مع واجهة مستخدم تركز على الإنتاجية، ووفقًا لصفحة (Google Currents) التجريبية، فإن الشبكة الاجتماعية المعاد تجديدها تعد مكانًا لتبادل الأفكار مع الموظفين وجمع المدخلات من خلال مناقشات هادفة ومركزة حول الموضوعات التي تهم المؤسسة.

وكانت جوجل قد كشفت عن خرق كبير للبيانات أثر على نحو 50 مليون مستخدم بالتزامن مع إعلانها أنها ستغلق (+Google)، حيث كشفت الحسابات المتأثرة عن الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني والمناصب الوظيفية والعمر لمطوري الجهات الخارجية، وذلك بغض النظر عما إذا كان الحساب خاصًا أو عامًا.

ومن غير الواضح ما إذا كانت جوجل ستحاول جلب (Google Currents) إلى جمهور أوسع من المستهلكين كما فعلت حديثًا مع (Meet)، حيث كانت خدمة مؤتمرات الفيديو متاحة سابقًا لأعضاء (G Suite) فقط، لكنها الآن مجانية للجميع حتى شهر سبتمبر، على أن تقتصر بعد ذلك الاجتماعات التي لا تخص (G Suite) على مدة 60 دقيقة.

وعمدت جوجل إلى تحويل جميع حسابات (+Google) التي لم يتم إلغاء تنشيطها إلى حسابات (Google Currents)، لكن لأعضاء (G Suite) فقط، وستتم إعادة توجيه روابط (+Google) الحالية تلقائيًا إلى (Google Currents).

كما سيحل تطبيق (Google Currents) الجديد للأجهزة المحمولة محل تطبيق (+Google) لأجهزة أندرويد وآي أو إس، الذي لن يكون مدعومًا بعد الآن، ولن يكون من الممكن بعد حلول 6 يوليو 2020 إلغاء الاشتراك في (Google Currents) أو العودة إلى (+Google).

وقالت جوجل: “بعد أن تصبح (Google Currents) متاحة بشكل عام في 6 يوليو 2020، سيتم نقل المستخدمين وجميع محتوى (+Google) الحالي لمؤسستك إلى (Google Currents) تلقائيًا، وقد يستغرق ذلك ما يصل إلى 5 أيام، لكن لن يكون هناك أي وقت تعطل للمستخدمين أثناء عملية النقل هذه”.