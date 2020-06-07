أخبار عاجلة

جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل -
أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني -
المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر -
الصحة تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ من كورونا بالبلازما -
"زين" تستعرض مميزات تطبيقات 5G في الرعاية الصحية والتعليم والعمل عن بُعد -
العراق.. تسجيل 1261 إصابة جديدة بكورونا و31 حالة وفاة -
فرع "الإسلامية" بمكة يضيف 524 مسجدًا لصلاة الجمعة بالمحافظات -
رحيل المفكر المصري حامد طاهر بعد إصابته بـ"كورونا" -
القيادة تعزي رئيس نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي على شمال بلاده -
الصفدي يدعو لحشد موقف دولي يمنع تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الدولي العراقي "مهند علي": إدارة "الهلال" فاوضتني.. وأتمنّى خوض التجربة

Print
الدولي العراقي "مهند علي": إدارة "الهلال" فاوضتني.. وأتمنّى خوض التجربة الدولي العراقي "مهند علي": إدارة "الهلال" فاوضتني.. وأتمنّى خوض التجربة

الدولي العراقي

كشف اللاعب الدولي العراقي مهند علي، عن تلقّيه عرضًا من قبل إدارة الهلال للعب في صفوف الفريق، معتبرًا أن اللعب للهلال شرف كبير، وأنه يتمنى خوض التجربة.

ونقل الإعلامي العراقي علي نوري، تصريحاتٍ للاعب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ حيث قال: "إدارة الهلال فاوضتني، وإعارتي مع بورتيمونينسي البرتغالي ستنتهي الشهر المقبل وسأعود لفريق الدحيل القطري".

وأضاف مهند: "تجربتي في الدوري البرتغالي مميزة للغاية، استفدت كثيرًا من اللعب في الأجواء الأوروبية، رغم مشاركتي في 3 مباريات فقط، لكن الفائدة الفنية كانت كبيرة للغاية، لديّ عروض عديدة وسأجلس مع إدارة الدحيل لاختيار العرض الأفضل من بينها".

وعن عرض الهلال قال: "المفاوضات كانت جادة من قبل إدارة الأزرق، واللعب مع هذا النادي هو شرف كبير لكل لاعب، وإذا جرت المفاوضات بين إدارتي الدحيل والهلال بشأن انتقالي فسأرحب باللعب معه؛ كونه يمتلك سمعة مميزة عربيًّا وآسيويًّا".

وتابع: ”سأعود إلى قطر الشهر المقبل؛ إذ ستنتهي إعارتي إلى نادي بورتيمونينسي البرتغالي، أنا مرتبط مع الدحيل بعقد لخمسة مواسم، سأجلس مع إدارة النادي للتباحث بشأن تحديد وجهتي القادمة“.

وعن الأنباء التي ربطته باللعب مع بوكاجونيورز الأرجنتيني؛ قال: "لم يصلني أي عرض من هذا النادي، الأنباء التي أشارت إلى وجود مفاوضات معه غير صحيحة وأنفيها نفيًا قاطعًا، العروض التي تلقّيتها كانت من الهلال السعودي والعربي والسيلية والوكرة في قطر، وعرض من الكويت الكويتي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل

جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل

أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني

أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني

المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر

المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر

"زين" تستعرض مميزات تطبيقات 5G في الرعاية الصحية والتعليم والعمل عن بُعد

"زين" تستعرض مميزات تطبيقات 5G في الرعاية الصحية والتعليم والعمل عن بُعد

شبكة عيون الإخبارية