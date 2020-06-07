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فيلم وثائقي يوثِّق قصصًا واقعية عن المنافذ الجمركية

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فيلم وثائقي يوثِّق قصصًا واقعية عن المنافذ الجمركية فيلم وثائقي يوثِّق قصصًا واقعية عن المنافذ الجمركية

فيلم وثائقي يوثِّق قصصًا واقعية عن المنافذ الجمركية

بثَّت "الجمارك " هذه الليلة على قناتها على منصة يوتيوب وحسابها على "تويتر" فيلمًا وثائقيًّا، يحكي قصصًا واقعية عن المنافذ البرية والبحرية والجوية، ترصد جهود الجمارك السعودية خلال المرحلة الماضية في جميع مجالات العمل الجمركي.

ويشير الفيلم الوثائقي الذي جرى تصويره في مختلف المنافذ، البرية والبحرية والجوية، إلى الدور الكبير الذي يقوم به منسوبو الجمارك السعودية في حماية وأمن المجتمع، وذلك من خلال ضبط الممنوعات؛ كونهم يشكِّلون خط الدفاع الأول للوطن من الآفات والشرور.

كما ترصد أحداث الفيلم الأساليب التي يتبعها أرباب التهريب لمحاولة إدخال الممنوعات، ومدى فراسة ويقظة أبطال الجمارك في كشفها وإحباطها، وحضورهم الذهني المتواصل عند أداء مهامهم.

كما يوضح الفيلم الدور الذي يقوم به مركز الاستهداف في الجمارك، وذلك بتحليل بيانات الشحنات والمسافرين، واستخدام أفضل الأنظمة التقنية التي تحقق الاستهداف الذكي من خلال منصة رقمية، تُعنى بجمع وتحليل البيانات والمعلومات، إضافة إلى الأدوار التي يؤديها مركز القيادة والتحكم، ووحدة التتبع، ومركز البلاغات الأمنية، نحو العمل الجمركي، وذلك بالعمل على مساندة منسوبي الجمارك، ودعمهم في المنافذ الجمركية.

كما يرصد الفيلم ما تبذله الجمارك السعودية من جهود في تيسير إجراءات دخول وخروج البضائع، وأعمالها في المنافذ الجمركية نحو تيسير التجارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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