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الحربي: صيانة شاملة لأسطول إسعافات جازان والباركود يزودها بالوقود

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أكد لـ"سبق" أنه تم إطلاق المرحلة الأولى بعد تجهيزها من قبل فريق فني متخصص

الحربي: صيانة شاملة لأسطول إسعافات جازان والباركود يزودها بالوقود

أكد مدير عام صحة جازان عبد الرحمن الحربي لـ " سبق " تشغيل وصيانة أسطول من سيارات الإسعافات بصحة جازان بعد أن كانت بحاجة إلى تشغيل وصيانة حيث تم إطلاق المرحلة الأولى بعد تجهيزها من قبل فريق فني متخصص بصحة جازان.

وبين الحربي أنه تم تدشين خدمة تزويد المركبات الإسعافية بالباركود من قبل محطات الوقود بدلاً عن الفواتير السابقة التي كانت تسلم للسائقين، مؤكداً أنه بمجرد محاولة إزالة أو نقل الباركود من سيارة الإسعاف تتلف إلكترونياً.

وبين الحربي أن صحة جازان تمتلك مجموعة من السيارات الإسعافية ذات التقنية العالية والمهيئة لأي ظروف وتتناسب مع تضاريس منطقة جازان ومحافظاتها الجبلية كما تتوفر سيارة إسعاف عناية مركزة وتستخدم لنقل الحالات الحرجة التي تستدعي حاجتها لها.

الحربي: صيانة شاملة لأسطول إسعافات جازان والباركود يزودها بالوقود

الحربي: صيانة شاملة لأسطول إسعافات جازان والباركود يزودها بالوقود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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