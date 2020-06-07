أخبار عاجلة

جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل -
أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني -
المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر -
الصحة تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ من كورونا بالبلازما -
"زين" تستعرض مميزات تطبيقات 5G في الرعاية الصحية والتعليم والعمل عن بُعد -
العراق.. تسجيل 1261 إصابة جديدة بكورونا و31 حالة وفاة -
فرع "الإسلامية" بمكة يضيف 524 مسجدًا لصلاة الجمعة بالمحافظات -
رحيل المفكر المصري حامد طاهر بعد إصابته بـ"كورونا" -
القيادة تعزي رئيس نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي على شمال بلاده -
الصفدي يدعو لحشد موقف دولي يمنع تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الوزير "آل الشيخ": "إخوان الشياطين" نموذج للكذب وتعاونوا مع الأعداء لتدمير أوطانهم

Print
الوزير "آل الشيخ": "إخوان الشياطين" نموذج للكذب وتعاونوا مع الأعداء لتدمير أوطانهم الوزير "آل الشيخ": "إخوان الشياطين" نموذج للكذب وتعاونوا مع الأعداء لتدمير أوطانهم
قال إنهم أباحوا قتل وأموال وأعراض المسلمين

الوزير

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ: إن ‏الكذب محرم ومن أسوأ المنكرات، مشيرًا إلى أن من يكذب يعدّ رجلًا سيئًا.

وحذّر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممن يجاهر بالكذب ويدعو إليه، وكذلك يتلقّى كذبه ويتبنّاه وينشره بين الناس فيصدقه جهّالهم، مشيرًا إلى أن هؤلاء يتمثلون في "إخوان الشياطين".

جاء ذلك خلال تغريدة للوزير "آل الشيخ" نشرها اليوم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا: "الكذب محرم ومن أسوأ المنكرات، والرجل السيئ هو الذي يكذب، وأسوأ منه مَن جاهر به ودعا إليه، وأسوأ منهما مَن يتلقّى كذبه ويتبنّاه وينشره بين الناس فيصدقه جهّالهم".

وأضاف "آل الشيخ" في تغريدته: "إخوان الشياطين أنموذج كشف الله سترهم وفضحهم بين الخلائق، أباحوا قتل وأموال وأعراض المسلمين، وتعاونوا مع الأعداء لتدمير أوطانهم".

ودأب الوزير "آل الشيخ" عبر حسابه على "تويتر" على كشف مخططات الجماعات الإرهابية، وفضح مؤامراتهم، إلى جانب الوضوح في بيان الموقف الشرعي في التعامل معهم، والتحذير من خطرهم على الدين والمجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل

جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل

أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني

أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني

المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر

المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر

"زين" تستعرض مميزات تطبيقات 5G في الرعاية الصحية والتعليم والعمل عن بُعد

"زين" تستعرض مميزات تطبيقات 5G في الرعاية الصحية والتعليم والعمل عن بُعد

شبكة عيون الإخبارية