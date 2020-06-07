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السعودي الألماني تجري عملية نادرة من نوعها على مستوى الوطن العربي

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لطفل حديث الولادة

السعودي الألماني تجري عملية نادرة من نوعها على مستوى الوطن العربي

أجرت مجموعة مستشفيات السعودي الألماني عملية نادرة والأولى من نوعها على مستوى المملكة والوطن العربي.

تعود تفاصيل إجراء العملية الجراحية عندما حضرت أم مع طفلها حديث الولادة كامل النمو يعاني من حالة خلقية نادرة تسمى الانشقاق الصدري الخلقي؛ وهي عبارة عن فتحة في جدار القفص الصدري من الناحية اليسرى نتيجة تشوه في تكوينه أثناء الفترة الجنينية.

ويبرز من هذه الفتحة جزء من القولون والمعدة والكبد خارج جسم الطفل، لتتم مناظرة الحالة على الفور وتجهيز الطفل للعمليات وإرجاع الأمعاء والكبد وإصلاح جدار الصدر والحجاب الحاجز، وتحسنت حالة الطفل بمجرد الانتهاء من الجراحة وفصله عن جهاز التنفس الصناعي، وبدأ التغذية بالفم وحالته ممتازة وجاهزة للخروج للمنزل.

يذكر أن الانشقاق الصدري الخلقي حالة شديدة الندرة؛ حيث يبلغ عدد الحالات المسجلة 15 حالة فقط في العالم.

وتعتبر وحدة جراحة الأطفال بالمستشفى السعودي الألماني بجدة من الأماكن الرائدة في علاج الحالات النادرة للأطفال، نظراً لما تتمتع به من إمكانيات هائلة، وتحرص أيضاً على انضمام الكوادر ذوي الخبرات العالية، واحتواء الوحدة على أحدث وأعلى التقنيات والأجهزة لعلاج مثل هذه الحالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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