صرف الدرهم ينخفض بالأورو ويرتفع قبالة الدولار

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هسبريس - و.م.ع

الأحد 07 يونيو 2020 - 18:00

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض بـ 0.46 في المائة مقابل الأورو، وارتفع بـ1.34 في المائة أمام الدولار الأمريكي، خلال الفترة ما بين 28 ماي الماضي و3 يونيو الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي مناقصة في سوق الصرف، مضيفا أن الأصول الاحتياطية الرسمية استقرت، إلى غاية 29 ماي الماضي ، عند 288.8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 0.4 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ21.4 في المائة على أساس سنوي.

وأشار بنك المغرب إلى أن حجم تدخلاته ، خلال نفس الأسبوع، بلغ ما مجموعه 104.5 مليار درهم، منها 37.3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام على طلب عروض، و43.4 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و21.1 مليار درهم مخصصة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، و2.8 مليار درهم برسم عمليات مبادلة للصرف.

وأبرزت المذكرة أن المعدل البنكي، خلال هذه الفترة، استقر عند 2 في المائة في المتوسط، فيما سجل الحجم اليومي للمبادلات 4.4 مليار درهم، مشيرة إلى أن البنك المركزي ضخ مبلغ 39.9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام خلال طلب العروض ليوم 3 يونيو الجاري (تاريخ الاستحقاق 4 يونيو).

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر "مازي" سجل ارتفاعا بنسبة 1.9 في المائة، لينخفض بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 16.8 في المائة، موضحا أن هذا التطور الأسبوعي في المؤشر المرجعي يعكس، أساسا، الارتفاع المسجل في المؤشرات القطاعية "البناء ومواد البناء" بـ4.5 في المائة، و"البنوك" بـ1.4 في المائة.

وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي "الكيمياء" و"الاتصالات" انخفاضا بنسبة 4.2 في المائة و0.6 في المائة على التوالي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن حجم المبادلات ارتفع إلى 3.4 مليار درهم مقابل 636.8 مليون درهم خلال الأسبوع المنصرم، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 164.3 مليون درهم بعد 159.1 مليون درهم.