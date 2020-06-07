أخبار عاجلة

جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل -
أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني -
المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر -
الصحة تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ من كورونا بالبلازما -
"زين" تستعرض مميزات تطبيقات 5G في الرعاية الصحية والتعليم والعمل عن بُعد -
العراق.. تسجيل 1261 إصابة جديدة بكورونا و31 حالة وفاة -
فرع "الإسلامية" بمكة يضيف 524 مسجدًا لصلاة الجمعة بالمحافظات -
رحيل المفكر المصري حامد طاهر بعد إصابته بـ"كورونا" -
القيادة تعزي رئيس نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي على شمال بلاده -
الصفدي يدعو لحشد موقف دولي يمنع تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس بلدية مدينة نيويورك ينهي حظر التجول

Print
رئيس بلدية مدينة نيويورك ينهي حظر التجول رئيس بلدية مدينة نيويورك ينهي حظر التجول
بعد تراجع مظاهرات "فلويد"

رئيس بلدية مدينة نيويورك ينهي حظر التجول

أنهى رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم (الأحد)، فرض حظر التجول الليلي في المدينة، وذلك قبل يوم مما كان مخططاً له.

وقال "دي بلاسيو" في بيان أوردته "رويترز": "رأينا أمس والليلة الماضية أفضل ما في مدينتنا".

ودعا مشرعون من المدينة "دي بلاسيو" إلى إنهاء حظر التجول، مشيرين إلى أن الشرطة تستخدمه كذريعة للاعتقالات واستخدام الهراوات ورذاذ الفلفل لمواجهة المتظاهرين الذين يخرجون في تحد للحظر.

وفرض "دي بلاسيو" وحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الاثنين الماضي حظراً للتجول على المدينة يبدأ من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، وسط احتجاجات على وحشية الشرطة تخللتها أعمال نهب متقطعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل

جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل

أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني

أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني

المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر

المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر

"زين" تستعرض مميزات تطبيقات 5G في الرعاية الصحية والتعليم والعمل عن بُعد

"زين" تستعرض مميزات تطبيقات 5G في الرعاية الصحية والتعليم والعمل عن بُعد

شبكة عيون الإخبارية