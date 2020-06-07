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مصادر "سبق" تكشف سبب تسجيل 50 إصابة بكورونا في بيش خلال الأسابيع الماضية

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مصادر "سبق" تكشف سبب تسجيل 50 إصابة بكورونا في بيش خلال الأسابيع الماضية مصادر "سبق" تكشف سبب تسجيل 50 إصابة بكورونا في بيش خلال الأسابيع الماضية
في إحدى القرى غرب المدينة

مصادر

كشفت مصادر "سبق" تفاصيل عن تسجيل نحو خمسين حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الأسابيع الماضية، مبينةً أن سببها مخالطة مصاب ومخالطيه السابقين.

وقالت المصادر: إن "تجمعاً عائلياً للعزاء في إحدى القرى غرب محافظة بيش، جمع مصاباً ومخالطيه السابقين وتسببت بإصابة نحو خمسين شخصاً بالفيروس، وذلك قبل فرض منع التجول الكلي بجميع مناطق المملكة، وبينهم نساء ورجال".

وكانت قد سجلت منطقة جازان، اليوم، 59 حالة إصابة وبلغ الإجمالي 1243 حالة إصابة بالفيروس، فيما بلغت حالات التعافي 961، وبلغ إجمالي الوفيات 6، وإجمالي الحالات النشطة 276 حالة.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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