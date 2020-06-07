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"تقنية صامطة" تستقبل طلبات المتقدمين لبرنامج الدبلوم الصباحي

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من خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية

أعلنت الكلية التقنية بصامطة، فتح باب القبول واستقبال طلبات المتقدمين من خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية، لبرنامج الدبلوم الصباحي، في جميع التخصصات للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1441/ 1442هـ.

يبدأ ذلك من الخميس 1441/11/04هـ، إلى الأربعاء 1441/11/17هـ، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/

ودعا عميد الكلية أحمد بن داحش دربشي، المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني.

كما نوّه وكيل خدمات شؤون المتدربين، م. علي بن حسين بشبش، إلى أنه سوف يتم تبليغ المتقدمين عن طريق رسائل الجوال عند الفرز المبدئي لاستكمال متطلبات القبول، متمنّين للجميع دوام التوفيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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