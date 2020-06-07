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الكويت تقرر: فتح مساجد المناطق النموذجية.. الأربعاء القادم

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الكويت تقرر: فتح مساجد المناطق النموذجية.. الأربعاء القادم الكويت تقرر: فتح مساجد المناطق النموذجية.. الأربعاء القادم
إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الكبیر للعاملین فیه فقط

الكويت تقرر: فتح مساجد المناطق النموذجية.. الأربعاء القادم

أعلن وزیر العدل ووزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة المستشار الدكتور فھد العفاسي، إعادة فتح المساجد في المناطق النموذجیة لأداء صلاة الجماعة، بدءاً من صلاة ظھر یوم الأربعاء المقبل، وكذلك إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الكبیر للعاملین فیه فقط، وتبث عبر تلفزیون دولة الكویت.

جاء ذلك في تصریح صحفي عقب اجتماعه بمديري مساجد المحافظات الست بحضور وكیل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة فرید عمادي والوكیل المساعد لقطاع المساجد إبراھیم الخزي لبحث آلیة افتتاح كل المساجد في البلاد والاطلاع على آخر الاستعدادات في ھذا الشأن، طبقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأوضح "العفاسي" أن إعادة فتح المساجد لاستقبال المصلین تأتي بعد وقف استمر نحو ثلاثة أشھر، مؤكداً أن الوزارة انتھت من كل الاستعدادات والتجھیزات وتعقیم المساجد في المناطق النموذجیة من قبل وزارة الدفاع لتوفیر الأجواء الصحیة والحد من انتشار فیروس كورونا.

ولفت إلى قیام الأوقاف بتجھیز المساجد وفق الاشتراطات والتعلیمات التي قررتھا الجھات الصحیة في البلاد، وكذلك فتوى ھیئة الإفتاء في الأوقاف، داعیاً جمیع المصلین إلى اتباع الإرشادات والتعلیمات الصادرة من الجھات الصحیة من أجل سلامتھم.

وأشاد "العفاسي" بدور وزارة الدفاع على المجھود الكبیر الذي قامت بھ لتعقیم المساجد في البلاد ولقطاع المساجد في الوزارة لما قاموا ویقومون به من جھد كبیر منذ بدایة أزمة كورونا وحتى الیوم.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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