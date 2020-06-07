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"أصدقاء المعتمد" تُطلق جائزة للشعراء الشباب

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"أصدقاء المعتمد" تُطلق جائزة للشعراء الشباب "أصدقاء المعتمد" تُطلق جائزة للشعراء الشباب

أيوب صدور من تطوان

الأربعاء 03 يونيو 2020 - 00:25

ترسيخا لما راكمته من إشعاع وفعل ثقافي وطني وعربي، على مدار واحد وستين عاما، وإسهاما منها في الارتقاء بالذوق العام، والاحتفاء بسمو القول الشعري الجميل؛ أطلقت "جمعية أصدقاء المعتمد" جائزة للإبداع الشعري، لفائدة الشعراء الشباب بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

ويأتي تنظيم هذه المسابقة، حسب عبد الحق بن رحمون، الكاتب العام لجمعية أصدقاء المعتمد، في سياق الانفتاح على تجارب الشعراء الشباب، ودعمهم في مجال الإبداع والنشر، بهدف التنقيب عن طاقات إبداعية جديدة.

وأضاف بن رحمون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المسابقة، في نسختها الأولى، تهدف إلى تحفيز الفعل الإبداعي الأدبي، شعرا ونثرا وزجلا، بجهة الشمال، مؤكدا أن المتبارين سيشاركون بقصائد وإبداعات تشكل عصارة جيل جديد يجمعهم بحر المحيط المتوسط والبيئة، آملا أن يتحول الموعد الجهوي إلى تظاهرة وطنية في المقبل من الدورات.

واستحضر المتحدث ذاته دور مثل هذه المسابقات في إبراز مواهب شابة، وتفجير طاقات إبداعية خلال "كونكور"، مشيرا إلى أن فترة الحجر الصحي التي فرضتها تدابير الجائحة، تعتبر فترة للرجوع إلى الذات والعزلة، قصد الإقبال على فعل الكتابة، والبوح بما يخالج الصدور من أحاسيس وتوثيقها.

يُذكر أن المشاركة في هذه المسابقة مفتوحة في وجه المبدعين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، وسيستمر استقبال المشاركين إلى غاية 30 يونيو عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

هسبريس

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