بالصور.. إجراءات احترازية محكمة تسبق دخول المصلين للمسجد النبوي

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فرق طبية وإسعافية متخصصة تتولى عملية الكشف

تتوزع على أبواب المسجد النبوي المحددة لدخول المصلين، فرق طبية وإسعافية متخصصة تتولى عملية الكشف على المصلين قبل دخولهم للمسجد النبوي وكذلك العاملين.

ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" جانباً من هذه الإجراءات المحكمة التي تنفذ على مداخل المسجد، إلى جانب انسيابية الدخول وضمان التباعد بين المصلين، مع إلزام الجميع بلبس "الكمامة"، في إجراءات تهدف لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تشارك في تنفيذها العديد من القطاعات والجهات الحكومية.

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