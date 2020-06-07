أخبار عاجلة

جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل -
أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني -
المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر -
الصحة تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ من كورونا بالبلازما -
"زين" تستعرض مميزات تطبيقات 5G في الرعاية الصحية والتعليم والعمل عن بُعد -
العراق.. تسجيل 1261 إصابة جديدة بكورونا و31 حالة وفاة -
فرع "الإسلامية" بمكة يضيف 524 مسجدًا لصلاة الجمعة بالمحافظات -
رحيل المفكر المصري حامد طاهر بعد إصابته بـ"كورونا" -
القيادة تعزي رئيس نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي على شمال بلاده -
الصفدي يدعو لحشد موقف دولي يمنع تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مطارات الرياض": لا صحة لعودة الرحلات الدولية.. إعادتها مرتبطة بالجهات المختصة

Print
بعد تداول خطاب يخص نقل المواطنين من الخارج وعودة المقيمين لبلدانهم

نفت شركة مطارات الرياض، شائعة استئناف الرحلات الدولية، وأن المعلومات الواردة في الخطاب المتداول عن هذا الشأن تخص بمبادرتي «إعادة المواطنين من خارج المملكة» و«مبادرة عودة للمقيمين الراغبين بالعودة لبلدانهم».
وتفصيلاً أوضحت الشركة أن ما تم تداوله بشأن تحديد يوم غد الاثنين الموافق 8 يونيو 2020م موعداً لاستئناف الرحلات الجوية الدولية عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، توضح شركة "مطارات الرياض" أن المعلومات الواردة في الخطاب المتداول تخص انتقال العمليات التشغيلية للرحلات الدولية المرتبطة بمبادرتي «إعادة المواطنين من خارج المملكة» و«مبادرة عودة للمقيمين الراغبين بالعودة البلدانهم» حسب الخطة المقررة من الصالة رقم (1) في المطار إلى الصالة رقم (2) ، وأن موعد استئناف الرحلات الدولية في المملكة العربية مرتبط بما تقرره الجهات المختصة.

بدوره أكد كذلك "مطار الملك خالد الدولي بالرياض" أن الرحلات الدولية ما زالت معلقة حتى إشعار آخر، وأنه سيتم الإعلان في حال استئنافها عبر القنوات الرسمية.

مطارات الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7309.80 نقاط

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7309.80 نقاط

كل ما تود معرفته عن  "رالي داكار السعودية 2021".. المواعيد والتفاصيل

كل ما تود معرفته عن  "رالي داكار السعودية 2021".. المواعيد والتفاصيل

رغم كورونا..214 فندقًا قيد الإنشاء في السعودية ومنافسة حادة بين "ماريوت وهيلتون واكور"

رغم كورونا..214 فندقًا قيد الإنشاء في السعودية ومنافسة حادة بين "ماريوت وهيلتون واكور"

"الموانئ السعودية" تناول 28 مليون طن بضائع خلال مايو

"الموانئ السعودية" تناول 28 مليون طن بضائع خلال مايو

شبكة عيون الإخبارية