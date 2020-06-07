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"الصناعات الثقافية" تحتاج تدابير عاجلة لإنقاذ 100 ألف منصب
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الاثنين 08 يونيو 2020 07:48 صباحاً
فنانون وإعلاميون يحتفون غنائيا بـ"أبطال كورونا"
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الاثنين 08 يونيو 2020 07:48 صباحاً
ألمانيا تسجل 214 إصابة جديدة بكورونا
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الاثنين 08 يونيو 2020 07:38 صباحاً
ليبيا تعلن عن 14 إصابة جديدة بكورونا
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الاثنين 08 يونيو 2020 07:38 صباحاً
كوريا الجنوبية: تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات
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الاثنين 08 يونيو 2020 07:38 صباحاً
الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
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الاثنين 08 يونيو 2020 07:38 صباحاً
المكسيك: تسجيل 3484 حالة إصابة إضافية و188 وفاة جديدة بكورونا
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الاثنين 08 يونيو 2020 07:38 صباحاً
البيرو: تسجيل 4757 إصابة جديدة و164 وفاة إضافية بفيروس كورونا
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الاثنين 08 يونيو 2020 07:38 صباحاً
بنغلاديش: تسجيل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا
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الاثنين 08 يونيو 2020 07:38 صباحاً
نيوزيلندا تعلن خلوها من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة
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الاثنين 08 يونيو 2020 07:38 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
8 دقائق هزت العالم
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 07 يونيو 2020 11:20 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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