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لا وفيات.. تايلاند تسجل ثماني حالات إصابة جديدة بكورونا

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لا وفيات.. تايلاند تسجل ثماني حالات إصابة جديدة بكورونا لا وفيات.. تايلاند تسجل ثماني حالات إصابة جديدة بكورونا
إجمالي المصابين وصل إلى 3112 منذ بدء تفشي المرض في يناير

لا وفيات.. تايلاند تسجل ثماني حالات إصابة جديدة بكورونا

سجلت تايلاند اليوم الأحد ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، دون تسجيل وفيات؛ لتستقر بذلك عند 58، ويرتفع إجمالي المصابين إلى 3112 منذ بدء تفشي المرض في يناير.

ووفق "رويترز" قالت بانبرابا يونجتراكول مساعدة المتحدث باسم مركز إدارة أزمة مرض كوفيد-19 الذي يسببه : إن حالات الإصابة الجديدة كانت لعائدين من الخارج منهم خمسة من دولة الإمارات واثنان من الكويت وواحد من الهند، وجميعهم في الحجر الصحي؛ حيث تم رصد معظم الإصابات في الآونة الأخيرة في تايلاند.

وأضافت أن تايلاند لم تسجل أي حالات إصابة جديدة منقولة محليًّا لليوم الثالث عشر على التوالي.تايلاند فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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