أخبار عاجلة

ألمانيا تسجل 214 إصابة جديدة بكورونا -
ليبيا تعلن عن 14 إصابة جديدة بكورونا -
كوريا الجنوبية: تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات -
الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات -
المكسيك: تسجيل 3484 حالة إصابة إضافية و188 وفاة جديدة بكورونا -
البيرو: تسجيل 4757 إصابة جديدة و164 وفاة إضافية بفيروس كورونا -
بنغلاديش: تسجيل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا -
نيوزيلندا تعلن خلوها من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة -
الطقس اليوم: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على المدينة والقصيم والمرتفعات -
البوابة العربية للأخبار التقنية تتصدر وسم #صفقة_اليوم على تويتر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تباعد لا يطبّق وحرارة لا تُقاس.. اختلال في الاحترازات بسوق الخضار بصبيا

Print
عدم التزام بعض الباعة الجائلين بأدوات الوقاية.. ازدحام وتناقض لـ "البلدية"

تباعد لا يطبّق وحرارة لا تُقاس.. اختلال في الاحترازات بسوق الخضار بصبيا

يشهد سوق الخضار الذي سلّمته بلدية محافظة صبيا أخيراً، للباعة، ازدحاماً مخلاً بالإجراءات الاحترازية؛ فضلاً عن عدم قياس درجة حرارة العملاء قبل دخوله.

وكشفت جولة ميدانية، اليوم، ازدحاماً مخلاً بالإجراءات الوقائية من بينها التباعد، كذلك عدم التزام بعض الباعة الجائلين بأدوات الوقاية مما يشكل خطراً وسبباً لنقل فيروس "كورونا".

يأتي هذا الإخلال بالاحترازات مناقضاً لما أعلنته البلدية سابقاً عن سبب إغلاق سوقَي المخلاف للخضار والفواكه؛ حيث ذكرت أن سوقَي المخلاف لا تتوافر فيهما متطلبات الوقاية من الفيروس، بينما حالياً السوق التابع لها يشهد إخلالاً ويتوجّه إليه المئات والآلاف من سكان المحافظة بهدف الحصول على الخضراوات والفواكه.

تباعد لا يطبّق وحرارة لا تُقاس.. اختلال في الاحترازات بسوق الخضار بصبيا

محافظة صبيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

البيرو: تسجيل 4757 إصابة جديدة و164 وفاة إضافية بفيروس كورونا

البيرو: تسجيل 4757 إصابة جديدة و164 وفاة إضافية بفيروس كورونا

بنغلاديش: تسجيل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بنغلاديش: تسجيل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا

نيوزيلندا تعلن خلوها من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة

نيوزيلندا تعلن خلوها من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة

شبكة عيون الإخبارية