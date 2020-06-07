كورونا والعالم.. الوفيات تقترب من 400 ألف والشفاء يتجاوز 3 ملايين

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تخطى عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1.92 مليون والبرازيل 672 ألفاً

أظهر عدّاد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 399785 حتى صباح اليوم، بينما وصل مجموع المتعافين إلى 3 ملايين و87315.

ووفق "روسيا اليوم"، حسب بيانات الجامعة، ارتفع عدد الإصابات خلال اليوم الماضي، بواقع 126.3 ألف حالة، لتصبح الحصيلة 6 ملايين و896179.

تجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1.92 مليون، وفي البرازيل 672 ألفاً، وفي روسيا 458 ألفاً، وفي بريطانيا 286 ألفاً، بينما تخطت الهند مع 246 ألف حالة إسبانيا؛ لتستقر في المركز الخامس بين الدول الأكثر إصابة بالوباء.فيروس كورونا الجديد