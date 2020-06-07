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ماجد عبدالله يتفوق على محمود الخطيب في استفتاء الفيفا

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ماجد عبدالله يتفوق على محمود الخطيب في استفتاء الفيفا ماجد عبدالله يتفوق على محمود الخطيب في استفتاء الفيفا

ماجد عبدالله يتفوق على محمود الخطيب في استفتاء الفيفا

تفوق أسطورة الكرة ماجد عبدالله على نظيره نجم المصري والأهلي السابق محمود الخطيب باستفتاء "من كان أسطورتك" الذي أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحصد نجم النصر السعودي أكثر من 80 % من أصوات المشاركين الذين بلغ عددهم 177752 ألف مصوت بينما نال رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب على 19،9 من الأصوات.

وقال الحساب الرسمي للفيفا على موقع "تويتر" عند إعلان نتائج التصويت : 177.752 متابعًا شارك في واحد من أنجح استطلاعات الرأي التي قمنا بها على الإطلاق".

وأضاف" كما قلنا ، لم تكن مقارنة بل تكريم للأسطورتين وإثبات أن الذهب يبقى ذهبًا مهما مرت السنون.. شكرًا لكل من شارك ولكل التعليقات الجميلة من محبي النجمين الكبيرين".

وكان الحساب الرسمي "للفيفا" قد طرح في الرابع من يونيو الجاري الاستفتاء على متابعيه من خلال نشره صورة للأسطورتين أرفقها بعبارة "ليست مقارنة.. كلاهما أساطير كروية خالدة .. نريد أن نعرف: من كان أسطورتك؟!.الاتحاد الدولي لكرة القدم ماجد عبدالله

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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