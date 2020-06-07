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سفير في باكستان يعزي أسرة الجرَّاح الذي وافته المنية بسبب كورونا بمكة المكرمة

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سفير السعودية في باكستان يعزي أسرة الجرَّاح الذي وافته المنية بسبب كورونا بمكة المكرمة سفير في باكستان يعزي أسرة الجرَّاح الذي وافته المنية بسبب كورونا بمكة المكرمة
خلال تغريدتَيْن بالعربية والأوردية منوهًا بمآثره وسائلاً الله له المغفرة

سفير السعودية في باكستان يعزي أسرة الجرَّاح الذي وافته المنية بسبب كورونا بمكة المكرمة

قدَّم نواف بن سعيد المالكي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية، العزاء وصادق المواساة لعائلة الطبيب الجراح الباكستاني نعيم خالد شودري، الذي وافته المنية عقب إصابته بفيروس كورونا بمستشفى حراء، منوهًا بمآثره في قيامه بمهامه للتصدي للوباء، ومساعدة المرضى.

جاء ذلك في تغريدتَيْن بالعربية والأوردية عبر حساب السفير المالكي بتويتر، جاء فيهما: "أتقدم بالعزاء لعائلة الطبيب الجراح الباكستاني نعيم خالد شودري، والدعاء بالرحمة والمغفرة له، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى متأثرًا بإصابته بفيروس كوفيد 19".

وأضاف: "كان يؤدي مهامه العملية ضمن الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة". مختتمًا تغريدته بالدعاء للفقيد: "نسأل الله أن يتغمده برحمته".فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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