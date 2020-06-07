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شاهد.. "مدني القنفذة" ينفذ مقيمَيْن سقطت شاحنتهما في سيل شسع

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كانا يحاولان عبور مزلقان الوادي أثناء جريانه

شاهد..

أنقذت فِرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة القنفذة شخصَيْن بعد أن داهمتهما السيول بأحد الأودية مساء اليوم.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز عمليات ٩١١ تلقى بلاغًا عند الساعة الـ18:48 من مساء اليوم عن حادثة احتجاز سيارة في سيل بوادي شسع بمركز خميس حرب.

وأبان أنه على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمهمات وفق خطة الأمطار، وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن احتجاز شخصين بسيارة نقل (دينا) مقلوبة في مجرى السيل؛ فتم التعامل مع الحالتين بشكل فوري، وإنقاذهما باستخدام حبال الإنقاذ وأطواق النجاة، أحدهما من جنسية عربية بالعقد الثالث من عمره، والآخر من جنسية آسيوية بالعقد الثالث من عمره، وهما بصحة جيدة ولله الحمد.

وأهاب "القرني" بالجميع للالتزام بتعليمات الدفاع المدني، وعدم المغامرة باقتحام السيول والتعرض للخطر.. متمنيًا السلامة للجميع.

وكان المقيمان يحاولان عبور مزلقان الوادي أثناء جريانه عندما انحرفت بهما سيارتهما من نوع "دينا"، وتمكنت لاحقا فِرق الإنقاذ من انتشالهما دون أن يصيبهما أي مكروه.

وفي سياق متصل، طالب بعض أهالي المنطقة الجهات المعنية بمتابعة نشرة هيئة الأرصاد، وإغلاق الطرق التي يمرّ بها مجرى الوادي قبل جريانه حفاظًا على حياة المسافرين الذين يجهل أغلبهم خطورته.

كما طالب الأهالي بتوجيه المقاول الذي يعمل حاليًا على إنشاء خمسة جسور بالوادي بسرعة إنجازها؛ إذ لا تزال ثلاثة منها لم يتم بدء العمل فيها على الرغم من مُضي ما يقارب العامين على استلام المقاول المشروع.

عبدالله الراجحي جدة

حسن العيسي

حسن العيسي القنفذة

شاهد..

شاهد..

الدفاع المدني مدني القنفذة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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