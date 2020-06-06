بالصور: تحت زخات المطر.. تواصل الحملات الصحية الميدانية بالطائف

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استهدفت مقرات سكن العمالة الوافدة لتوعيتهم من كورونا

تصوير: ماجد عسيري

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة الطائف، تنفيذ حملاتها الميدانية للفرز البصري والتوعية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مستهدفة مقرات سكن العمالة الوافدة في عددٍ من أحياء المحافظة.

وتم خلال الجولات الميدانية التي نفذتها الحملات الصحية الفرز البصري للعمال والتوعية، واستهدفت حي السحيلي لقياس درجات الحرارة للعمالة، والتحقق من عدم وجود أعراض فيروس كورونا عليهم، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغاتهم لإيصال المعلومة الصحية والصحيحة لهم لضمان استفادتهم منها.

وتهدف الحملة الميدانية إلى الحد من انتشار العدوى وتفشي الوباء، وتوعية المجتمع وتثقيفهم بأهم الإجراءات الاحترازية الوقائية، إضافة إلى الفحص النشط للأحياء السكنية والتأكد من سلامتها، وإجراء عمليات الفرز البصري للعمالة الوافدة في مقرات سكنهم، والتوعية بأهمية النظافة الشخصية والطريقة الصحيحة لغسل اليدين، والتوعية بأهمية التباعد بين الأشخاص وتجنب الأماكن المزدحمة.