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بايرن ميونخ يقترب خطوة من الاحتفاظ باللقب.. لايبزيغ يفشل في انتزع الوصافة

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بايرن ميونخ يقترب خطوة من الاحتفاظ باللقب.. لايبزيغ يفشل في انتزع الوصافة بايرن ميونخ يقترب خطوة من الاحتفاظ باللقب.. لايبزيغ يفشل في انتزع الوصافة
يسعى لتحقيق الحلم الثامن على التوالي.. والثلاثين في تاريخه

بايرن ميونخ يقترب خطوة من الاحتفاظ باللقب.. لايبزيغ يفشل في انتزع الوصافة

اقترب بايرن ميونيخ خطوة إضافية نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، للمرة الثامنة على التوالي والثلاثين في تاريخه بفوزه خارج أرضه على باير ليفركوزن 4-2 اليوم السبت لحساب الجولة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل لبايرن كل من كينغسلي كومان (27) و ليون غوريتسكا (42) و سيرجي غنابري (45+1) وروبرت ليفاندوفسكي (66) والذي رفع رصيده إلى 30 هدفا هذا الموسم.

بات رصيد بايرن ميونيخ 70 نقطة في الصدارة بفارق 10 نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي يلعب لاحقا مع هيرتا برلين.

فيما فشل لايبزيغ في انتزاع المركز الثاني من دورتموند حتى لو مؤقتاً عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه متذيل الترتيب بادربورن بهدف لكل منهما اليوم السبت على ملعب ريد بول أرينا معقل لايبزيغ.

تمكّن باتريك ستشيك من افتتاح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 27 وإيدرك كريستيان ستروديك التعادل للضيوف في الوقت المحتسب بدل من ضائع (92).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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