أخبار عاجلة

نيوزيلندا تعلن خلوها من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة -
الطقس اليوم: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على المدينة والقصيم والمرتفعات -
وسائل إعلام: وزير الدفاع ورئيس الأركان رفضا طلب ترامب نشر 10 آلاف جندي لفض الاحتجاجات -
مظاهرة تجمع الفلسطينيين والإسرائيليين -
هذه الدول عانت من انتكاسة "كورونا" فشدَّدت القيود مجددًا.. فهل تعيدها السعودية؟ -
بعد تجاوز سقف الـ 3 آلاف إصابة بكورونا.. المسنون يدفعون ثمنًا لطيش فئة واستهتارها -
هاني شاكر يعلِّق على صورته بين لاعبي النصر -
"بلدية المسفلة" تواصل الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية بحوش بكر بمكة -
ترقية "السواط" المتحدث الرسمي لـ"هيئة مكة" إلى المرتبة الـ 11 -
ملعب ONTime - عبد الظاهر السقا: النادي المصري ينفق أكثر من 100 مليون جنيه في الموسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

لبنان يعلن خوضه "معركة دبلوماسية" بسبب "يونيفيل"

Print
لبنان يعلن خوضه "معركة دبلوماسية" بسبب "يونيفيل" لبنان يعلن خوضه "معركة دبلوماسية" بسبب "يونيفيل"

جي بي سي نيوز :- أعلن لبنان خوضه "معركة دبلوماسية" موضحا سببها وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، في تصريحات السبت.

وبحسب ما أوضحه حتي، فإن بلاده تخوض "معركة دبلوماسية" لضمان عدم خفض عدد قوة الأمم المتحدة "يونيفيل" لديها.

جاء ذلك في تصريحات لإذاعة "صوت المدى" المحلية، غداة موافقة على تمديد ولاية "يونيفيل" عاما واحدا ينتهي في 31 آب/ أغسطس 2021.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي نهاية آب/ أغسطس من العام الجاري، للموافقة على طلب الحكومة اللبنانية تمديد ولاية "يونيفيل".

وقال حتي: "نخوض معركة دبلوماسية عنوانها هام جدا، هو التمديد لليونيفيل بمختلف مهامها، من دون المس بعدد القوة.. فنحن ملتزمون ومتمسكون بتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته".

وشدد على أن "مصلحة الحفاظ على السلم والأمن في الجنوب اللبناني أساسية، وهناك محاولات إسرائيلية دائما لإضعاف قوة يونيفيل في الجنوب، والسعي إلى تحوير مهامها، ونحن نتصدى لها دائما، وهناك موقف دولي واسع مؤيد لنا".

وأضاف أن "الهدف من خفض عدد قوات يونيفيل هو إضعافها، ونحن في اتصال مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) لدعم موقفنا".

وقال إن "الاتصالات بدأت منذ فترة، ومجلس الأمن يدرس الموازنة لتقييمها، وهناك اقتراحات من الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) والهيئة الاستشارية، لزيادة طفيفة في ميزانية يونيفيل".

وتابع: "نحن دائما في اتجاه تعزيز التعاون والتنسيق بين الجيش ويونيفيل، وهذا يتم دائما، وهناك تواصل مستمر في هذا المجال، مما يحفظ السلم والأمن في الجنوب".

و"يونيفيل"، قوات دولية متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة، تنتشر في مناطق جنوب لبنان، وتهدف إلى ضمان حفظ السلام في المنطقة المحاذية للحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي 11 آب/ أغسطس 2006، تبنى مجلس الأمن القرار 1701، الداعي إلى وقف كل العمليات القتالية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي.

وأنشئت قوات "يونيفيل" عام 1978 استنادا إلى القرار الدولي رقم 425، وجرى تعزيزها بعد حرب صيف 2006 بين "حزب الله" والاحتلال الإسرائيلي، للعمل على تنفيذ القرار 1701، ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.

ويشهد الجنوب اللبناني توترات أمنية متصاعدة، منذ العام الماضي، ويتهم لبنان الاحتلال الإسرائيلي بخرق القرارات الدولية، وقال رئيسه ميشال عون، في أكثر من تصريح، إن الاعتداءات تخالف القرار 1701.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بعد قرار الحكومة.. الأرجنتين تستعد لأولمبياد طوكيو

بعد قرار الحكومة.. الأرجنتين تستعد لأولمبياد طوكيو

الحكومة الأردنية : إجراءات مشددة في حال تسجيل إصابات يصعب السيطرة عليها

الحكومة الأردنية : إجراءات مشددة في حال تسجيل إصابات يصعب السيطرة عليها

الحكومة اليمنية تشيد بتمديد "إغاثي الملك سلمان" عقد تنفيذ مشروع "مسام"

الحكومة اليمنية تشيد بتمديد "إغاثي الملك سلمان" عقد تنفيذ مشروع "مسام"

الحكومة اليمنية تشيد بتمديد "إغاثي الملك سلمان" عقد تنفيذ مشروع "مسام"

الحكومة اليمنية تشيد بتمديد "إغاثي الملك سلمان" عقد تنفيذ مشروع "مسام"

شبكة عيون الإخبارية