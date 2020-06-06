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"إنفانتينو": "فيفا" يضع خطة جديدة لتقديم مساعدات مالية لاتحادات كرة القدم

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"إنفانتينو": "فيفا" يضع خطة جديدة لتقديم مساعدات مالية لاتحادات كرة القدم "إنفانتينو": "فيفا" يضع خطة جديدة لتقديم مساعدات مالية لاتحادات كرة القدم
لمواجهة تبعات أزمة وتوقّف الأنشطة الرياضية

قال جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السبت أن "فيفا" يدرس خطة تقديم مساعدة مالية لاتحادات كرة القدم، خلال اجتماع لمجلسه "في الأسابيع المقبلة"، وذلك خلال رسالة وجهها إلى الاتحادات المنضوية تحت كنف الفيفا بواسطة تقنية الفيديو.

وقال إنفانتينو: "في إطار التشاور البنّاء، ومع الأخذ في الاعتبار مصلحة كرة القدم، يعمل فيفا من دون تلكؤ لتقديم حل إلى مجلس الاتحاد الدولي في الأسابيع المقبلة".


وأضاف: "نحن في صدد وضع آلية مبنية على حاجات الجهات المستفيدة منها، نريد أن تطال هذه الخطة أكبر عدد من المستفيدين، وبطبيعة الحال كرة القدم النسائية، يجب أن تعمل الخطة بشكل حديث، فعال وشفاف ما يعني على أسس حوكمة صلبة تستطيع أن تحدد من يستفيد من المساعدات المالية".

وكان الاتحاد الدولي سدد نحو 150 مليون دولار إلى الاتحادات الوطنية في أواخر أبريل، وهي عبارة عن دفعات مستحقة تم تسديدها بشكل مبكر عن العامين 2019 و2020، لمواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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