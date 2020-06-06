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"رويترز": "أوبك" وروسيا اتفقتا على تمديد تخفيض الإنتاج حتى نهاية يوليو

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"رويترز": "أوبك" وروسيا اتفقتا على تمديد تخفيض الإنتاج حتى نهاية يوليو "رويترز": "أوبك" وروسيا اتفقتا على تمديد تخفيض الإنتاج حتى نهاية يوليو
تشكيل لجنة وزارية لمراجعة وضع السوق

أفادت مسودة اطلعت عليها "رويترز" بأن دول منظمة "أوبك" وروسيا اتفقت، اليوم السبت، على تمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط حتى نهاية يوليو المقبل، بعد أن تضاعفت الخام في الشهرين الماضيين؛ لجهودهم التي أسفرت عن سحب ما يقرب من عشرة بالمائة من الإمدادات العالمية من السوق.

وأشارت مسودة إعلان "أوبك+" إلى لجنة مراقبة وزارية مشتركة ستجتمع مرة في الشهر حتى ديسمبر؛ لمراجعة وضع السوق.

ومن المقرر أن تطلب مجموعة "أوبك+" من الدول التي تخطت حصصها في مايو ويونيو، مثل نيجيريا والعراق، بالتعويض عن ذلك من خلال خفض إضافي في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، بحسب مسودة إعلان الاجتماع الذي عقدته دول "أوبك" اليوم.


من جانبه، ذكر وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، لدى افتتاحه المحادثات أنه على الرغم من التقدم الذي تحقق حتى اليوم، فلا يمكن التوقف عند هذا الحد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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