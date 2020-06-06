شرطة منطقة مكة تطبق منع التجول منذ الـ 3 عصراً بشوارع جدة

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نشرت نقاطاً أمنية ودوريات.. والشوارع خالية تماماً

بدأت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة في تطبيق منع التجول بمحافظة جدة منذ الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت، عقب توجيه وزارة الداخلية بتقديم منع التجول إلى الثالثة عصراً.

وبدت الشوارع خالية تمامًا من المارة في جميع الشوارع والميادين بشمال وجنوب وشرق المحافظة؛ حيث تمكنت دوريات المرور ودوريات الأمن والأجهزة الأمنية المساندة من فرض منع التجول وتطبيق الجزاءات بحق المخالفين ممن ليسوا مستثنين أو ليس لديهم ظروف مقبولة، ونشرت كذلك نقاطها الأمنية في أوقات منع التجول للحد من تفشي فيروس كورونا، بإشراف ميداني من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء عيد بن سعد العتيبي.